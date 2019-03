Asensio, emocionado en su presentación: "Voy a dejarme la piel por el Madrid"

"Para mí es un día muy emocionante", dijo Asensio como primeras palabras tras el discurso de bienvenida del presidente Florentino Pérez. "Es un privilegio poder estar aquí, algo que he soñado desde pequeño", añadió.

"Quiero agradecer la confianza al presi y al club. Trabajaré y me dejaré la piel para seguir llevando esta camiseta durante muchos años. Me gustaría agradecer a mi padre, hermano y a mi madre, que sé que desde arriba siempre me está apoyando", dijo antes de que las lágrimas le impidiesen seguir hablando como también le ocurrió a su compañero Álvaro Morata.