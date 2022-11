Arda Turan: "Es muy difícil ganar contra España, pero tendremos nuestras opciones"

Arda está cansado de las críticas. Considera que se le ha culpado en exceso y que ni siquiera su petición de disculpas, a la conclusión de ese encuentro, ha servido para pasar página.

Por eso, en la conferencia de prensa previa al encuentro contra España, un partido especial tanto porque se enfrenta a sus compañeros del Barcelona como porque se juega la clasificación, el capitán turco no trató de ocultar su malestar. Y cuando se le preguntó porque estaba tan serio, soltó lo que ha guardado durante toda la semana. "Mi actuación personal no fue la mejor, pero he hecho autocrítica, que es lo que hay que hacer como capitán", dijo el referente de la selección de Turquía que enfrentará a España este viernes.

"Para nosotros, ya es un logro estar en esta competición y, si no jugamos bien será una decepción, pero si jugamos bien y nos eliminan, no será decepcionante. Estoy decepcionado por la forma que me han criticado en el país. No quiero dar nombres, pero tenemos jugadores jóvenes que lo están dando todo y no merecen esas críticas. Después de no perder durante 15 partidos, por hacerlo una vez no deberían ser tan fuertes las críticas", agregó sobre los compañeros que tiene en la selección y el desempeño del equipo en el primer partido donde perdieron 1-0 ante Croacia.

Arda aseguró que no puede entender el pesimismo que rodea a su selección, cuando aún le quedan dos partidos por delante. "El partido contra Croacia fue el primero. Tenemos muchos jugadores sin experiencia y notaron la presión. Cuando encajamos el gol bajó la concentración, cuando el 1-0 no era tan malo. Llevábamos 15 partidos jugando bien. Sólo hemos perdido un partido. Es muy difícil ganar mañana, pero aún tenemos la oportunidad de clasificarnos", dijo.

Al preguntarle por la selección española, por sus amigos del Barcelona, reparte elogios, pero advierte que mañana serán rivales. "Los amo (a los jugadores del Barcelona), tengo mucho respeto por ellos, pero hay un partido de competición y voy a dar lo mejor para mi país", destaca. Y tampoco considera que su prestigio dependa del encuentro ante España, ni siquiera que le ofrezca una oportunidad para reivindicarse. "No tengo que probar nada a nadie. Voy a darlo todo, pero si no lo he probado ya en todo este tiempo, será complicado. No tengo nada que probar", inquirió.