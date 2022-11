Arda Turan fue abucheado por la afición turca

El barcelonista Arda Turan vivió otra noche amarga en Francia, donde fue abucheado por la afición turca y sólo recibió el consuelo de la hinchada española. Fue mediado el segundo tiempo cuando con el balón en su poder, pareció frenarse y dedicó un gesto al fondo otomano, que no gustó a una afición que ha sido muy crítica con el capitán turco desde el partido contra Chequia.

"No tengo que demostrar nada a nadie. Como capitán ya pedí disculpas y no entiendo todas las críticas que ha habido por un partido, cuando llevamos quince jugando bien", señaló Arda visiblemente enojado la víspera en la conferencia de prensa previa.

Arda, consolado por la afición española

El partido contra sus amigos españoles -para mí son los mejores, señaló el jueves- no le ofreció esa oportunidad para reivindicarse. No entró en juego como quería, no disparó a puerta sin éxito hasta el minuto 39 y vivió como un calvario la segunda mitad.

No recibió el consuelo más que de los españoles que recordaron los cánticos que recibía en las gradas del Calderón y se mostraron comprensivos con el héroe caído en desgracia en su propio país.