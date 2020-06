El árbitro del Turquía-Suecia prometió 'regalar' dos penaltis a los suecos en el descanso

La victoria del Suecia en Turquía está envuelta en la polémica después de unas declaraciones del delantero sueco Marcus Berg al diario 'Aftonbladet', que recoge 'A Bola'.

Y es que Berg aseguró que el colegiado, el rumano István Kovács, del encuentro le prometió durante el descanso dos pitar dos penaltis a favor de Suecia si comprobaba que se había equivocado al no señalar un penalti sobre el propio Berg.

"En el descanso fui a hablar con el árbitro para protestarle un penalti que me hicieron y que no señaló. Nos sentamos en el vestuario, le hice ver mi punto de vista y me hizo una promesa: 'Voy a ver las imágenes y si compruebo que he fallado en la acción que reclamas, te concederé dos penaltis en la segunda parte'", dijo Berg.

La Federación se está planteando impugnar el partido tras conocerse las declaraciones de Berg, según informaciones de la prensa turca de las que se hace eco 'A Bola'.