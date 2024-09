Ángel Torres: "Uche se ha equivocado, a partir de ahora lo que tendrá que hacer es no hablar"

Ángel Torres, presidente del Getafe, ha asegurado que Christantus Uche "se ha equivocado totalmente" al asegurar que en España "los árbitros son muy malos" y que "me dan patadas y el árbitro simplemente dice que me tengo que levantar". El máximo dirigente azulón culpó al periodista por realizar esa pregunta a una persona que "no habla castellano" y que acaba de llegar a España.

"No quiero justificarle, pero alguien que no habla castellano y que se le ponga la 'alcachofa' (por el micrófono). El periodista que le pregunta esas cosas. Pues lo que oye a todo el mundo, que los árbitros son muy malos y al chico se le ocurre decirlo", indicó Ángel Torres al micrófono de Marc Fuster, periodista de Jugones 'laSexta'.

Respecto a las declaraciones de Uche, quien denunciaba que le habían llamado 'puto negro', Ángel Torres indicó que es imposible que haya dicho eso porque no entiende castellano.

"¡Pero si no entiende! ¿Cómo te puede decir eso? Cuando lleve aquí uno o dos años y entienda y hable el castellano que diga lo que quiera. Esperemos que los comités o quien corresponda lo entienda" explicó el presidente del Getafe.

"Tanta culpa tienen los responsables de prensa míos que no están delante y lo escuchan como el periodista que le hace esa pregunta a una criatura que acaba de llegar hace mes y medio. Hablaré con él y veré la entrevista entera, que no la he visto. Se ha equivocado totalmente. Que no sea la pregunta correcta a un chico que acaba de llegar no justifica, si lo ha dicho, que tenga que hablar mal de nadie. Ni de los árbitros ni de nadie", finalizó Ángel Torres.

La rajada de Uche contra los árbitros: "Son muy malos"

Christantus Uche, centrocampista del Getafe, concedió una entrevista a 'ESPN África' en la que cargó duramente contra los colegiados españoles.

"Los primeros dos o tres partidos en LaLiga, he visto con mis ojos que los árbitros son muy malos. Me dan patadas y el árbitro simplemente dice que me tengo que levantar. Pero si dan una patada a otra persona, el árbitro lo pita. Es muy doloroso y no puedes hacer nada", señaló el futbolista nigeriano.

"Tú no tienes ningún poder. El árbitro tiene el poder de hacer cualquier cosa. No, tiene que pararlo. Me golpean y caigo delante del árbitro y no hará nada. No, no es bueno. Algunos fans te llaman 'puto negro', no es bueno", aseguró Uche.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com