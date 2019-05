André Silva contesta a Caparrós: "No estoy fingiendo una lesión"

Sigue la polémica en el Sevilla. A los malos resultados cosechados en las últimas jornadas se une el cruce de declaraciones entre André Silva y Joaquín Caparrós por la lesión que arrastra el delantero desde diciembre.

En la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid, Caparrós habló de la ausencia del portugués: "Seguro que le duele. Lo único que no vería bien es que estuviera alineado a primeros de junio con la selección". Y añadió: "Podemos ser todo, pero no somos tontos. Voy a respirar".

André Silva no dudó en contestar en una entrevista al diario portugués 'A Bola' a las dudas del técnico utrerano sobre su lesión: "No estoy simulando una lesión. No he vuelto a coincidir con el entrenador. Hubo un partido y yo me quedé haciendo el tratamiento".

"El hecho de querer jugar implica sufrimiento en la zona afectada, pero yo lo que quería era jugar, el problema es que pasó el tiempo y las molestias se agravaron", indicó el jugador del Sevilla, que cree que lo ideal hubiera sido haber parado desde que sufrió los primeros problemas, pero no se hizo. "Tal vez la situación no haya sido gestionada de la mejor forma, debería haber parado en diciembre, pero el Sevilla necesitaba de mí y yo quería jugar", sentenció.

