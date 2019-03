Ancelotti: "¿Volver al Real Madrid la próxima temporada? Por qué no"

A mí también me decían que ponía a los jugadores de Florentino, pero cada entrenador pone los que quiere

Carlo Ancelotti estaría dispuesto a regresar al Real Madrid la próxima temporada. Así lo ha confirmado el técnico italiano en una entrevista en la radio italiana RAI 1.

"¿Volver al Real Madrid en la próxima temporada? Por qué no. O también al PSG, o al Chelsea. Me he encontrado bien en cada uno de los equipos. He dicho que quiero esperar hasta al final de la temporada para volver entrenar y no cambio mi decisión. He rechazado ya a algunos clubes", aseguró Ancelotti en la emisora italiana.

Ancelotti también reconoce que "he hablado con Cristiano Ronaldo hace una semana, y no me ha dicho nada sobre una posible mala relación con Benítez".

Por último, Ancelotti no se atreve a juzgar el momento del Real Madrid: "Es difícil para mí juzgar lo que pasa desde fuera".

Unas palabras que llegan en el momento más delicado de Rafa Benítez al frente del Real Madrid. El entrenador madrileño está cuestionado por buena parte de la grada tras la deblace del pasado sábado ante el FC Barcelona.

La directiva del Real Madrid ha respaldado a Benítez tras la goleada sufrida ante el eterno rival, pero todos, incluido Benítez, saben que el Clásico puede haber marcado un antes y un después en la trayectoria de Rafa en el banquillo del Bernabéu.