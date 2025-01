Ancelotti: "Vinícius está haciendo historia en el Real Madrid y quiere seguir haciéndola"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, atendió a los medios de comunicación en la previa del partido liguero ante el Valladolid y fue preguntado por esa posible oferta que puede llegar desde Arabia Saudí por Vinícius.

"Lo que me consta a mí, que tengo una información directa, es que está muy feliz aquí. Y que quiere hacer historia aquí. Todos estamos en esa línea, respondió Ancelotti ante la posibilidad de que desde el país saudí estén dispuestos a deseembolsar 300 millones de euros por el brasileño.

El italiano aclaró que él ve feliz a Vinícius y subrayó que está haciendo historia en el club blanco.

"Hay que preguntarle a él, no sé si llega o no llega esa oferta... Yo tengo que decir lo que veo y veo un jugador feliz aquí, que está haciendo historia y que quiere seguir haciendo historia", afirmó Ancelotti.

Respecto a lo que opinan algunos de que el Madrid juega mejor sin Vinícius, Carlo Ancelotti fue tajante y recordó que el delantero brasileño ha sido clave en las dos últimas Champions ganadas por el Real Madrid.

"Opino que se han olvidado de que con el ganamos ya dos Champions. Eso opino. Es un jugador indiscutible, sin ninguna duda. Él está igual que siempre. No jugar mañana le vendrá bien para recuperar, para trabajar con tranquilidad. Aprovechará estos días. Y estará fresco en el momento clave", subrayó Ancelotti.

El de Reggiolo también reconoció su malestar en las últimas ruedas de prensa ante las preguntas sobre Vinícius, aunque aclaró que ha reflexionado sobre esta cuestión.

"Estos días me he enfadado demasiado en ruedas de prensa... y no debo hacerlo. Y yo sé por qué. Es algo que he reflexionado estos días. No, no me molestan las preguntas de Vinicius", señaló el italiano.

Ancelotti apuntó que el partido de este sábado ante el Valladolid es clave para mantener el liderato de LaLiga EA Sports.

"El objetivo es claro, hemos llegado a ser líderes y hay que conservar la posición. Es un momento importante de LaLiga y hay que aprovecharlo para seguir ganando. Le damos al partido la importancia que merece, tenemos que conservar el liderato y meter el mejor equipo posible. Es verdad que es un calendario exigente, pero poco a poco estamos cogiendo el ritmo bueno", explicó Ancelotti.

Respecto a la necesidad de defender mejor, el italiano ha incidido en la idea de que es un aspecto clave para ganar partidos.

"Es algo que hemos hablado mucho en estos periodos y que seguiremos haciéndolo. Estamos poniendo el foco en mejorar atrás, el equipo lo entiende y va haciéndolo, sin duda. Son conscientes de que es la llave del éxito", apuntó Ancelotti.

Por último, el italiano negó que haya cambiado su forma de gestionar los minutos de los canteranos con el primer equipo.

"No, sigo igual. La idea es siempre la misma: ganar. Si es con canteranos, bien, porque merecerán jugar. Ellos están aprovechando las oportunidades que han abierto las lesiones, por ahora. Asencio, Jacobo, Loren... son gente que está aprovechando las bajas que hemos tenido", concluyó Ancelotti.

