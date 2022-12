Ancelotti: "No va a salir de mi boca que Messi es el mejor de la historia"

El debate sobre si Leo Messi es el mejor futbolista de la historia se ha intensificado desde que Argentina, de la mano del delantero de Rosario, conquistará el Mundial de Qatar 2022. El delantero del PSG ponía la guinda a una increíble carrera, cerca de 20 años en la élite y conquistando todos los títulos a nivel de clubes y selecciones.

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, fue preguntado sobre esta cuestión y aseguró que "no va a salir" de su "boca" que el argentino Leo Messi "es el mejor de la historia" ya que "cada época tiene y tendrá jugadores muy fuertes e importantes".

"Messi lo ha hecho muy bien. Es un gran futbolista, todo el mundo lo reconoce. ¿El mejor de la historia? Sinceramente no lo sé. Cada época tiene y tendrá jugadores muy fuertes e importantes. Decir que es el mejor de la historia, no va a salir de mi boca", indicó Ancelotti.

"He disfrutado de tantos jugadores buenos. Tengo al Balón de Oro, al que veo entrenar cada día. He visto a Maradona a Cruyff...", explicó el entrenador del Real Madrid.

"No hay una sola manera de jugar al fútbol"

Ancelotti se pronunció también sobre todo debate, el de si el juego de toque, el 'tiki-taka', ya no tiene cabida en el fútbol.

"No, creo que no. El juego de toque es una parte importante del fútbol, como es importante defender bien. No hay una sola manera de jugar al fútbol. Es importante leer las situaciones de los momentos, de los partidos en los partidos pasan muchas cosas y no puedes solucionarlas solo con el toque. El fútbol de toque seguirá porque es una parte muy importante del fútbol", apuntó el técnico italiano.

Por otro lado, Ancelotti negó que el Real Madrid fuese a acudir al mercado invernal, que se abre el próximo 1 de enero, aunque dejó la puerta abierta a posibles salidas.

"Estamos muy bien. No necesitamos jugadores, la plantilla está muy bien hecha. Las salidas, aún no lo sabemos. Puede ser que algunos jugadores que juegan menos busquen un equipo donde jugar más", advirtió Ancelotti.

Y se refirió a los casos de Dani Ceballos y Marco Asensio, que acaban contrato el próximo 30 de junio.

"Es una situación que no me preocupa porque veo muy enchufados a los jugadores. A todos. Iniciamos un periodo de evaluar cada situación. Si renuevan, estoy contento. Si ellos piensan que es mejor salir del club, contento también", reconoció Ancelotti.