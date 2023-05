Ancelotti: "Militao tiene que despertarse, pronto"

Carlo Ancelotti se mostró disgustado con la segunda derrota consecutiva fuera del Santiago Bernabéu, aunque no cree que se puedan extraer conclusiones de cara a la final de Copa del Rey y la semifinal de Champions League ante el Manchester City. "Estoy convencido de que veremos un equipo distinto en los próximos dos partidos, con otra concentración máxima y una plantilla lista para ganar la copa y llegar a la final de la Champions. La motivación no es como la luz que se enciende o apaga, pero este equipo es bastante especial en este sentido", señaló tras el encuentro el técnico italiano del Real Madrid.

Ancelotti no quiso extenderse mucho sobre lo ocurrido en el Reale Arena, si bien le dio tiempo a calificar de "regalo" el primer gol que concedió con un pase erróneo Eder Militao que aprovecharía Take Kubo para encarrilar el choque: "Tiene que despertarse, pronto", dijo el preparador sobre la actuación del brasileño, ya señalado en el partido de Montilivi ante el Girona. "La primera parte ha sido buena, luego regalamos el primer gol y a partir de ahí fue todo más complicado pero funcionó lo que hicimos en la primera mitad", opinó Ancelotti.

El italiano confía en recuperar a Luka Modric para los próximos duelos, aunque adelantó que "no vamos a arriegar" con el centrocampista croata y está convencido de que la concentración de su plantilla será diferente en los encuentros en los que su equipo se juega la temporada. "No es la mejor forma para preparar esos partidos porque una derrota duele, da preocupación y ofrece peores sensaciones. Es claro que la cabeza de los jugadores está más en la final del sábado y mucho más en la semifinal europea, eso afecta y si no tienes una buena concentración al final pasa esto", concluyó el preparador del Real Madrid.

Los blancos, con importantes ausencias, ofrecieron malas sensaciones en vísperas de jugarse sus objetivos en Copa y Champions. Cayeron derrotados justamente en San Sebastián con goles de Take Kubo, precedido de un grave error de Militao, y de Ander Barrenetxea (2-0). El equipo de Carlo Ancelotti no estuvo nada cómodo y concedió demasiado en una primera parte en la que la Real quiso llevar el peso del juego, aunque sin poder despistarse lo mínimo porque cada balón que recuperaba el conjunto merengue también significaba peligro para los vascos.

El Real Madrid quedó tocado tras el tanto de Kubo, mostró su potencial ofensivo con pinceladas y casi siempre mirando hacia atrás porque cuando perdía un balón la Real salia en tromba hacia la portería blanca a finiquitar el encuentro. La expulsión de Carvajal, que ya tenía una amarilla y entró fuerte en el mediocampo a Aihen Muñoz, allanaría definitivamente el triunfo para los donostiarras.

Pendientes de Modric

Aunque Rodrygo y Asensio acabaron el partido con molestias, Carletto confirmó que la única baja asegurada es la de Ferland Mendy: "Ha habido golpes en un partido intenso. No hay nada especial para el sábado. La única baja es la de Mendy. Todos los que estaban en casa creo que podrán estar. Modric ha entrenado hoy y lo vamos a evaluar".