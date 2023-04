Ancelotti: "Estamos dolidos por la lesión de Modric"

Carlo Ancelotti se ha referido en rueda de prensa a la lesión del croata Luka Modric, quien estará en torno a dos semanas de baja por una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda. "Luka ha tenido una pequeña lesión contra el Girona. Estamos dolidos, pero esto puede pasar en el fútbol", ha dicho el entrenador del Real Madrid. Modric se pierde casi seguro la final de la Copa del Rey contra Osasuna y la ida de semifinales de Copa de Europa ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu.

"Está pendiente de evolución, no sé si puede llegar a la final de Copa y tenemos que verlo en los próximos días", ha reconocido. El italiano también habló sobre cómo se le puede sustituir: "Por características, el jugador que más se acerca es Ceballos, pero tenemos recursos distintos para suplir a Modric, que es un jugador muy importante y su experiencia en partidos grandes no se puede reemplazar. Pero tenemos medios de altísimo nivel y lo reemplazaremos bien", apuntó el de Reggiolo.

A la pregunta de si será más difícil reemplazar al centrocampista croata o a Militao contra el City, esta ha sido su respuesta: "No lo sé, pero probablemente tengamos que reemplazar a los dos en la ida. Militao seguro...".

"En el pasado, a Maradona y Pelé le daban muchas patadas también"

Ancelotti también ha opinado que al brasileño Vinícius Junior "le dan muchas patadas", como les pasaba también al argentino Diego Armando Maradona y el brasileño Pelé. Y abundó sore el racismo en el fútbol: "El tema fuera del campo es bastante malo para nuestra sociedad, en la que todavía se habla del color de la piel, de racismo; es malo para una sociedad que quiere ser moderna. Luego, lo que pasa en el campo. Los jugadores de ahora están más tutelados que hace unos años, pero a Vinícius le dan muchas patadas. En el pasado, a Maradona y Pelé le daban muchas patadas también. La suerte es que Vinícius tiene una estructura tan fuerte que es capaz de parar esto; hasta ahora no ha tenido lesiones y esperemos que siga siendo así".

"Tenemos esta preocupación -que se pueda lesionar-, es bastante normal; sobre todo con un jugador que intenta muchas veces el uno contra uno y el regate. La única manera de preservar a este tipo de jugadores, a todos, es la justicia. Solo la justicia puede prevenir que pase algo malo en el césped", dijo sobre el extremo brasileño.

Por otro lado, Ancelotti también ha hablado sobre cómo afronta la plantilla del Real madrid la ida de las semifinales de la Champions League del próximo 9 de mayo contra el Manchester City: "El plan después de la final de la Copa del Rey ya está planteado. Nos quedaremos a dormir en Sevilla porque no podemos llegar a Madrid a las tres o cuatro de la mañana. Entrenaremos el domingo a la vuelta y después nos concentraremos el lunes para preparar el partido. Lo único que tenemos que plantear es darle más oportunidades a los jugadores para recuperar".

"En este momento no pensamos en las semifinales. Estamos focalizados en lo que tenemos que hacer, que es dar mañana una buena versión, luego la Real Sociedad y después la final de Copa. El Manchester City no tiene secretos; es un equipazo muy fuerte con una buena dinámica con grandes jugadores y un entrenador fantástico", quiso enfatizar Carletto. "Lo que es cierto es que este partido lo vamos a disfrutar", concluyó.

Derrota en Girona

Eso sí, previamente Ancelotti se mostró optimista tras la derrota por 4-2 en Girona: "Soy de naturaleza optimista. Veo al equipo bien, con buen ambiente. A veces hay momentos que no entiendes, como el partido contra el Girona, pero tenemos que seguir con confianza. Veo al equipo bien, esperando todos los partidos con la máxima ilusión posible. Queremos repetir lo que logramos el año pasado porque fue algo inolvidable y esto es una gran motivación".

"El análisis postpartido con los jugadores ha salido que el aspecto defensivo no ha salido bien y tenemos que enfocarnos en esto. Creo que lo han entendido y mañana van a actuar de manera diferente al partido contra el Girona", ha señalado.

"No es un problema de meter la pierna, a veces es un problema de concentración. Es bastante normal que no siempre puedas estar a tope, sobre todo a nivel mental. El trabajo defensivo es un aspecto de concentración y focalizarse cuando no tienes el balón, y a veces no somos capaces de tenerla en todos los partidos. Es normal, porque es un calendario exigente, como dije la última vez", reseñó.

"Somos humanos y me pasa a mí también. Yo no soy capaz de preparar los partidos de la misma manera. Hay partidos en los que tienes más dificultad para plantear la estrategia y pasa en el trabajo de todos", completó.

Su futuro está en Madrid

Asimismo, el técnico italiano ha reconocido que no han rendido igual en Liga que en el resto de competiciones, si bien no quiere centrarse en el pasado: "Se podría haber hecho mejor en la Liga, porque no tuvimos continuidad ni fuimos contundentes como en la Copa ni en la Champions, pero no es momento de mirar atrás y sí adelante, porque nos queda mucho en juego en todos los partidos".

Por otro lado, Ancelotti insistió al ser preguntado sobre su futuro, con los rumores que le colocan como candidato a ser seleccionador de Brasil, que tiene claro dónde estará la próxima temporada: "Mi futuro está escrito. Hasta 2024 está escrito; después, no lo sé", comentó en referencia al contrato que le une con el Real Madrid.