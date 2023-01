Ancelotti: "Antes de la final sabíamos que el equipo no estaba a tope, tenemos carencias"

Desaparecido en combate, así estuvo el Real Madrid de Carlo Ancelotti en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, los blancos cayeron 1-3 y cometieron varios errores garrafales en defensa que les costó la final.

"Sabíamos antes del partido que el equipo no estaba a tope. Tenemos algunas carencias que mejorar. Es un palo, pero tenemos que animarnos para ir a por el partido contra el Villarreal. Lo que no podemos hacer es regalar dos goles", empezó diciendo el entrenador italiano.

"Dos errores nuestros han cambiado el partido"

"Los errores que hemos hecho en la salida de balón son graves, ahí nos han buscado y han cambiado el partido. Errores individuales, un mal partido de todos. Cuando hemos intentado recuperar, hemos estado mal. Cuando encajas 3 goles es un problema defensivo, el Barça jugó mejor. Punto", dijo sobre los errores en la zaga madridista.

"El momento del equipo no es bueno, hay que aguantar"

Ancelotti ha reconocido que el equipo no pasa por un buen momento (viene de perder en Villarreal): "Es verdad que el momento del equipo no es bueno. Hay que aguantar. Este equipo tiene calidad para volver a ser competitivo. Estamos muy dolidos, el Madrid suele ganar las finales, no está en mi cabeza hablar de humillación, es demasiado", comentó.

¿Cómo está el equipo tras la derrota? "El equipo está dolido, mucho. Suele ganar las finales. Pero tenemos todos los recursos para mejorar, para aguantar. Lo que haremos es volver a ser competitivos y contundentes. El Madrid volverá, no tengo duda", sentenció el exentrenador del Milán.

La siguiente piedra en el camino blanco volverá a ser el Villarreal, que ya se impuso en La Cerámica hace una semana, en los octavos de la final de la Copa del Rey. El Barça, por su parte, visitará Ceuta en la misma ronda y en el mismo día.