Los amigos de Oyarzabal le reciben en Eibar frente a la sede de Bildu con 'Potra salvaje'

Los amigos de Mikel Oyarzabal han recibido al futbolista con bengalas y música para dar la enhorabuena al hombre que metió el gol que dio a España la victoria ante Inglaterra. Un tanto que valió la cuarta Eurocopa de la historia de nuestro fútbol y que justificaba este recibimiento por todo lo alto.

'Zorionak Mikel txapeldun' ('Felicidades Mikel campeón'), se podía leer en la pancarta que presidía la calle donde se ubica el domicilio familiar del jugador de la Real Sociedad, según informa El Correo. En el vídeo se ve cómo Oyarzabal sale del edificio y se termina uniendo a la cuadrilla, que baila y canta al ritmo de la 'Potra salvaje'.

"¡Mikel, Mikel, Mikel Oyarzabal!", gritaba la treintena de jóvenes mientras el futbolista se acercaba y terminaba envuelto con la pancarta. Un recibimiento a la altura de todo un campeón de Europa con la selección española que, curiosamente, tuvo lugar frente a la sede de EH Bildu en Eibar.

El coordinador general del partido independentista, Arnaldo Otegi, ya dejó claro que no iba con la selección española pese a la gran representación de jugadores vascos en sus filas: "Nunca me alegraré de las victorias de la selección española". Así se pronunció en una entrevista concedida a Euskadi Irratia: "España no es mi selección, no es mi rey y no es mi himno". Asimismo, subrayó que a su juicio España "niega a los jugadores vascos la opción de jugar con la selección vasca".

'Traidores'

El recibimiento a Oyarzabal llega después de que unos desconocidos decidieran colgar el pasado sábado una pancarta en Elorrio, en Vizcaya, pueblo natal de la madre del delantero, en la que se podía leer 'Espainiar selekzioaren asimilazioari ez!', cuya traducción al castellano sería 'No a la asimilación de la Selección española'. Una pancarta en la que también aparecía una bandera de España tachada y una ikurriña.

Junto a la pancarta, como informó el portal digital 'Durangon', aparecieron unas pintadas en las escaleras contiguas en las que aparecían los nombre de Merino y Oyarzabal junto a la palabra 'traidoreak' (traidores). Los dos jugadores de la Real Sociedad han tenido un papel decisivo en la conquista de la Eurocopa de Alemania por parte de España.

Mikel Merino, natural de Pamplona, fue el autor del gol en la prórroga con el que la selección española eliminó a Alemania en los cuartos de final en Stuttgart; mientras que Mikel Oyarzabal, nacido el 21 de abril de 1997 en Eibar, marcó el gol que el pasado domingo sirvió para derrotar a Inglaterra (2-1) en la final disputada en el Olympiastadion de Berlín.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com