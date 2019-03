Alves: "El día que me vaya de aquí, me echarán de menos"

EL BRASILEÑO SE REIVINDICA TRAS LA VICTORIA ANTE EL ARSENAL

El lateral brasileño asegura que seguirá en el Barcelona hasta que el club quiera. "Llevo 9 años escuchando que me voy. No dirán que se irá Leo (Messi), Luis (Suárez) o Neymar. Me quedaré aquí hasta que el club quiera", ha indicado Alves.