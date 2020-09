Álvaro Morata jugará cedido en la Juventus de Turín esta temporada

Álvaro Morata jugará esta temporada en la Juventus de Turín. Así lo ha anunciado el Atlético de Madrid a última hora de este martes.

"El Atlético de Madrid y la Juventus de Turín han alcanzado un acuerdo por el que Álvaro Morata jugará en calidad de cedido la próxima temporada en el club de la Serie A italiana", informó el Atlético en un comunicado.

La salida de Morata rumbo a Italia deja vía libre para la llegada de Luis Suárez al Camp Nou, que está negociando el finiquito de su contrato con el club azulgrana.

"Queridos Atléticos, jugar en el Atlético de Madrid ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Los que me conocen, saben que siempre tendré mi abono en el Metropolitano. Quiero daros las gracias por estos dos años increíbles en los que he vivido momentos que nunca olvidaré y en los que me he sentido como uno más desde el momento en que llegué", señaló Morata