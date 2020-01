Almeida no oculta sus colores antes del derbi: "Nunca podré agradecer lo suficiente a mi madre hacerme del Atleti"

"Yo soy del Atlético porque mi madre me hizo del Atleti llevándome al Calderón con 6 o 7 años. Ella fue la que me inoculó el veneno. Nunca se lo podré agradecer lo suficiente", bromeó el actual alcalde madrileño en declaraciones a Radio Marca, donde participó en la previa del derbi madrileño que enfrentará este sábado a Real Madrid y Atlético.

Almeida, que admitió sentirse "nervioso por lo que pase mañana" en el estadio Santiago Bernabéu, tuvo la oportunidad de hablar en directo con quien fuese su jugador predilecto. "Tengo clarísimo que mi futbolista favorito es Paulo Futre. La última vez que fui al Bernabéu a un derbi fue en la final de Copa del 92 en la que marcó él", apuntó.

Reconocido admirador del 'Cholo' Simeone, quien para él ha dado a la entidad del Manzanares "los mejores años de su historia", defendió su trabajo pese a la dinámica negativa que atraviesa y no restó opciones a su equipo de cara al choque de Liga de Campeones ante el Liverpool.

"La temporada está en el 18 de febrero en el Metropolitano. Algún día lograremos la Champions, porque se nos deben varias", recordó. El alcalde, entre otros temas, también dio su opinión sobre el videoarbitraje. "No me gusta el VAR porque para mí la polémica es la esencia del fútbol. Eso de tener que estar esperando tanto para ver si es gol o no, yo preferiría que no hubiera VAR", reiteró el político popular, quien aseguró que "los árbitros en general favorecen a los equipos grandes".

Por último, preguntado por su relación con los presidentes de ambos clubes, Almeida dijo tener un "estupendo" trato con ambos. "La primera vez que me vi con Florentino Pérez, que fue cuando vino a explicarnos la ampliación del Bernabéu, hablamos más del Real Madrid y del Atleti que de la propia ampliación. Y no negué mis colores en ningún momento", remarcó. Por su parte, con Enrique Cerezo matizó que se lleva "estupendamente bien". "Tengo muy buena relación de antaño por unas cuestiones familiares", concluyó.