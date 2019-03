Allofs: "En el Bernabéu pueden pasar muchas cosas, como decisiones arbitrales equivocadas"

El director deportivo del Wolfsburgo, Klaus Allofs, afirmó que en el partido de este martes ante el Real Madrid pueden pasar cosas que aún no se pueden ni imaginar, como por ejemplo decisiones arbitrales equivocadas y que tienen que estar preparados porque, aunque es un "buen punto de partida" el 2-0 cosechado en el Volkswagen-Arena, será una pelea "dura".

"En el Bernabéu pueden pasar muchas cosas. Pueden suceder cosas que aún no se pueden imaginar ahora. Decisiones arbitrales equivocadas, por ejemplo. No es necesario, pero puede ocurrir. Necesitamos todos estar preparados", dijo el directivo antes de viajar a la capital española en declaraciones recogidas por los medios alemanes.

Además, Allofs señaló que el 2-0 cosechado la semana pasada será un "buen punto de partida", pero que por el mero hecho del resultado todavía no son los "favoritos" y que el encuentro no será una "guerra". "Tenemos que estar preparados. Va a ser una pelea dura con todos los medios permitidos y este no es el caso de las guerras", sentenció.