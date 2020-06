Alerta en el Millwall por un empleado convertido al Islam que envíaba imágenes de su estadio a Pakistán

La alerta por posible ataque terrorista se ha elevado en el Millwall, un club inglés de la Championship. Después de que un aficionado suyo colgara un mensaje tras el ataque en Londres en el que decía 'jodeos, soy del Midwall', 'The Sun' destapa la preocupación existente después de que un empleado de la entidad se convirtiera al Islam y mandara fotos del estadio a Pakistán.

El trabajador, un hombre de mediana edad, llevaba diez años trabajando en el Millwall, y en estos momentos se encuentra de baja médica aunque ya ha abandonado el centro psiquiátrico donde fue enviado.

EL Millwall, viendo todo esto, ha querido mandar un mensaje tranquilizador a todos, aunque advierte de que si alguien ve algo sospechoso en The Den, su estadio, se ponga inmediatamente en contacto con la Policía.

#Millwall Football Club has issued the following statement... pic.twitter.com/eZD67Jg2JW