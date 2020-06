Alberto Ávila, el velocista paralímpico que es una estrella en Tik Tok: "¡Otro día sin pierna!"

Alberto Ávila nació con una malformación en su pierna: "A la edad de 4 años mis padres y los médicos decidieron cortarme por debajo de la rodilla. Tienes 7 u 8 años y no entiendes bien por qué la gente te va mirando, porque para ti es algo normal".

Sus padres le educaron haciendo deporte: "Siempre lo he llevado muy natural, he bromeado con ello". Sus vídeos triunfan en Tik Tok, sobre todo inventando cómo perdió su pierna: "Que me comió la pierna un tiburón, que es la típica, que me pilló un toro porque era recortador...".

Con Tokio en el horizonte

Pero tampoco esconde la parte más seria: "Tienes tus problemas porque tienes que ir a la ortopedia, ir al fisio, porque tengo un montón de descompensaciones en la espalda, etc. No es todo tan bonito".

Lo bonito, eso seguro, es su futuro: fue quinto en un Mundial con 20 años y los Juegos Olímpicos de Tokio, el año que viene, están esperándole. Alberto Ávila ya ha sido siete veces campeón de España.