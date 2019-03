El agente de Lewandowski: "Algo hay con el Real Madrid"

Breves, concisas... y misteriosas. Así fueron las declaraciones de Cezary Kucharski, representante de Robert Lewandowski, en una ceremonia de entrega de premios en la que el delantero del Bayern de Múnich obtuvo el galardón de mejor jugador del año en Polonia. Sus palabras, recogidas por el portal polsatsport.pt, dejan entrever que nos espera un verano largo de negociaciones entre el club bávaro y el Real Madrid.

Porque el representante de uno de los delanteros más cotizados de Europa no solo no desmintió los rumores sobre el interés blanco si no que los avivó: "Algo hay con el Real Madrid".