Adebayor desvela los detalles de la noche en que preparó su suicidio: "Lo tenía todo listo, me bebí el agua..."

Emmanuel Adebayor, exjugador togolés del Real Madrid que también jugó en Metz, Mónaco, Arsenal, Manchester City, Tottenham, Crystal Palace y Baakehir, ha narrado en el 'Daily Mail' los detalles de la noche en que estuvo a punto de suicidarse.

Así lo cuenta Adebayor, que tiene 35 años, a Adam Crafton: "Había una farmacia debajo de mi apartamento. Compré paquete tras paquete de pastillas. En la farmacia no me las querían vender, por lo que dije que era para un organización benéfica en Togo. Lo preparé todo, me bebí todo el agua... Lo tenía todo listo para irme".

"Puedes cambiar África"

"Con todo listo llamé a mi mejor amigo a medianoche, y me dijo que no me apresurara, que tengo cosas por las que vivir: "Tienes el potencial de cambiar África". Entoncés pensé... "eres un vendedor de sueños y ahora no estoy comprando ningún sueño". Eso me hizo abandonar la idea de irme. Pensé que Dios debía estar guardando algo", asevera el exjugador madridista.