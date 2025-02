Un acompañante de Rayco García agrede al equipo de Antena 3 Noticias en Canarias

Accidentada salida de los juzgados de Rayco García, consejero de Club Deportivo Tenerife. Uno de los acompañantes del máximo accionista del club blanquiazul ha agredido al equipo de Antena 3 Noticias en Canarias: primero pone la mano en el objetivo de la cámara y después la golpea y la rompe; también ha golpeado al propio cámara.

Al ser preguntado por los periodistas, el consejero del equipo blanquiazul ha espetado: "¡No tengo nada que temer, si he ganado! Ustedes cambian siempre las cosas", ha recriminado Rayco García a los medios congregados en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife. Ya con el coche en marcha ha finalizado diciendo que los medios "no hablan de la verdad".

García ha sido citado a declarar de nuevo este viernes tras quedar en libertad con cargos por un presunto delito de violencia de género. Fue detenido el pasado miércoles por la Policía Nacional y está siendo investigado por la posible comisión de un delito de coacciones a su expareja.

"Me llevo a tu hijo a Arabia y lo mato allí..."

Rayco García salía, como contamos, de prestar declaración este jueves en el Juzgado de Violencia número 1 de Santa Cruz de Tenerife. Los agentes del cuerpo de seguridad recibieron la denuncia de la mujer hace algunos días por un supuesto episodio en el que, tras mantener una relación, ella pudo sufrir malos tratos e inducción a interrumpir un embarazo.

Según el atestado policial, citado por el periódico 'El Día', la denunciante, una mujer de 27 años y nieta de un exvicepresidente del club tinerfeño, relató episodios de violencia y amenazas con frases como "no me arruines la vida", "voy a destruirte" o "me llevo a tu hijo a Arabia y lo mato allí...".

Junta extraordinaria de accionistas

Rayco García, quien tiene previsto asumir la presidencia del Tenerife una vez Paulino Rivero abandone el cargo el 30 de marzo, se hizo con las riendas del club al reunir los apoyos necesarios para destituir a los dos consejeros de confianza del máximo accionista, José Miguel Garrido, y nombrar a otros dos con los que se garantiza la mayoría en el órgano de dirección.

Sin embargo, el club celebrará dentro de ocho días una junta extraordinaria de accionistas, solicitada por Garrido, en cuyo orden del día figuran tres puntos: el cese y el nombramiento de los miembros del consejo de administración; la delegación de facultades para la ejecución, elevación a público y solicitud de inscripción de los acuerdos que se adopten; y ruegos y preguntas.

Los cuatro accionistas mayoritarios, antes de que Rayco García comprara títulos masivamente para convertirse en el segundo, habían firmado un acuerdo según el cual delegaban la gestión deportiva en José Miguel Garrido y, además, se comprometían a votar unánimemente so pena de una sanción de un millón de euros en caso de incumplimiento.

A 11 puntos de la salvación

A la delicada situación institucional del CD Tenerife se suma la deportiva, con el equipo a 11 puntos de los puestos de salvación en Segunda División.

