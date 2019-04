Abidal desvela una bronca que tuvo con Guardiola por el idioma con el que hablaba a Henry

Abidal ha desvelado una bronca que tuvo con Guardiola en su época como jugador del Barcelona. El técnico le recriminó que se dirigiese siempre en francés a Henry y que no hablase en español.

Eso sí, Abidal no se cortó y respondió a Guardiola: "Le dije 'uno, no me hables así que ya no soy un niño. Y dos, si yo tengo que hablar español, ¿por qué los catalanes hablan catalán entre ellos?".

Abidal quedó tan molesto con aquel episodio que fue a contárselo a Joan Laporta, entonces presidente azulgrana. Laporta medió en el conflicto y todo quedó en una anécdota con el paso de los meses.