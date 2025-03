Abel Caballero exige explicaciones a Rafael Louzán por la exclusión de Vigo del Mundial 2030

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha denunciado lo que considera "oscurantismo" y "opacidad" en el proceso de selección de las candidaturas españolas para las sedes del Mundial 2030. Además, exigió "explicaciones inmediatas" al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, tras la decisión de excluir el estadio de Balaídos, una medida que va en contra del informe técnico del equipo evaluador.

En una rueda de prensa contundente, Caballero calificó la situación como "gravísima" al señalar que se modificó el criterio de selección previamente asignado a un equipo técnico. "Es gravísimo que se haya cambiado el criterio de selección que se le encomendó a un equipo técnico, y no parece que haya sido el equipo técnico quien lo hizo. Es de la mayor gravedad", enfatizó el alcalde.

Uribes respaldó a la ciudad como "sede titular"

Asimismo, recordó que el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, había respaldado a Vigo como "sede titular" para el Mundial 2030 en base a "méritos objetivos" de la ciudad.

"¿Quién tomó la decisión de cambiar los criterios que el comité técnico había utilizado? ¿Por qué lo hizo?"

Según el alcalde, la existencia de dos listas diferentes, una preliminar y otra final, pone en duda el proceso de selección. "Hoy ya sabemos, gracias a El Mundo, que hubo un primer listado que salió del comité técnico evaluador y un segundo que fue el que se hizo público y el que efectuó la selección. Pero nadie nos dijo quién hizo este segundo listado", lamentó Caballero.

Insistió en que lleva casi un año denunciando la "injusta" exclusión de Balaídos, y se planteó varias preguntas sin respuesta: "¿Quién tomó la decisión de cambiar los criterios que el comité técnico había utilizado? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuáles fueron las causas, los motivos y lo que avalaba el cambiar esos criterios? ¿Qué se pretendía y por qué no se hicieron públicas las puntuaciones?".

El alcalde también criticó la "falta de transparencia" de la RFEF y subrayó la necesidad de que se haga pública toda la información relacionada con el proceso, incluyendo las actas firmadas por los técnicos. "El presidente de la Federación Española ya tenía que haber salido esta mañana a primera hora explicando todo esto. Explicando qué está pasando en la Federación Española a la hora de tomar decisiones sobre las sedes del Mundial. ¿Qué pasó? ¿Quién dijo que había que utilizar criterios distintos? ¿Dónde se tomó la decisión?", cuestionó.

Cambio de puntuación: Anoeta por Balaídos

De acuerdo con el informe de El Mundo, la exclusión de Balaídos de las sedes mundialistas se debió a un cambio en la puntuación. El estadio vigués había superado en el primer ranking al de Anoeta, pero en el segundo listado, Balaídos quedó fuera, mientras que el estadio de la Real Sociedad aumentó su puntuación.

"No me fío, nada. Nada. Llevo casi 1 año reclamando los datos. Yo no cuestionaba la decisión, solo quiero saber en base a qué datos se tomó. Ahora parece que ya sabemos por qué. A lo mejor alguien quería dejar fuera a Vigo", concluyó Caballero, sugiriendo que ese "alguien" podría ser el propio Louzán.

Las 11 sedes de España aprobadas por FIFA

La candidatura oficial de España para el Mundial 2030 contempla once sedes aprobadas por la FIFA: Anoeta (San Sebastián), Camp Nou (Barcelona), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilla), La Rosaleda (Málaga), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Zaragoza), RCDE Stadium (Cornellá-El Prat), Riazor (La Coruña), San Mamés (Bilbao) y Santiago Bernabéu (Madrid).

