Frank Stäbler, el campeón de lucha grecorromana que ha convertido una granja de pollos en un gimnasio

Frank Stäbler, campeón alemán de lucha grecorromana, se prepara a tope para acudir a los JJOO de Tokio 2020, pero lo hace en un lugar muy peculiar: la granja de pollos de su abuelo.

Y es que el triple campeón de Europa de lucha grecorromana ha transformado la granja en un lugar de entrenamiento diseñado a su medida.

"Bienvenidos a mi gimnasio, el viejo gallinero donde mi abuelo cuidaba a sus pollos", bromea Frank Stäbler.

Frank Stäbler y el coronavirus: "No podía respirar, mis pulmones colapsaron"

Frank sufrió coronavirus, tres meses le costó superarlo y su capacidad pulmonar cayó en picado.

"Era como si me hubieran cortado el aire, como si me estrangularan. No podía respirar, mis pulmones colapsaron", explica Frank.

A tres veces campeón del mundo en la categoría de 72 kilos le falta un triunfo: el olímpico. Y asegura que lo logrará el próximo verano en Tokio.

"Cumpliré mi sueño de ganar la medalla olímpica, no hay plan B", afirma Frank.