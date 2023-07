El francés Léon Marchand hace historia: rompe el último récord mundial de Phelps en los 400 estilos

Un nuevo mito ha nacido en las piscinas del Mundial de Fukuoka, mientras las marcas de otros se van desvaneciendo en el pasado. Se trata del francés Léon Marchand, nadador de 21 años que ganó la prueba de 400 estilos superando el récord mundial individual de Michael Phelps (era el último que tenía en una prueba individual el estadounidense).

El nadador de Toulouse nadó en 4m02s50, más rápido que los 4m03s84 marcados por Phelps en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. El estadounidense logró en aquel entonces ocho medallas de oro y siete récords del mundo.

El prodigio francés -que ya era campeón del mundo en dicha especialidad- nadó superando la marca de Phelps a lo largo de toda la carrera. Solo el cansancio final provocó que no consiguiera una brecha mayor con respecto a la marca de la leyenda americana. Por detrás, a más de cuatro segundos, acabó el estadounidense Carson Foster. El bronce se lo llevó el japonés Daiya Seto, a más de seis segundos de Marchand.

Para el galo, con tres medallas ya cosechadas durante el pasado Mundial, esta victoria en los 400 estilos podría ser la primera de muchas en Fukuoka, donde podría llegar a ser el nuevo héroe de la natación. "Ha sido una locura, una de las cosas más emocionantes que he hecho. Fue asombroso hacerlo aquí y el tiempo es una locura", dijo Marchand.

"Lo mejor está por venir"

"Lo mejor está por venir", agregó Marchand, que es entrenado por el hombre que formó y dirigió a Phelps, Bob Bowman. "Ya me dijo que me parezco a Phelps porque soy capaz de darlo todo sin importar las circunstancias. Si no duermo bien o he tenido un mal día, aún puedo ser consistente y dar lo mejor en el entrenamiento", desveló el francés, antes del Mundial, aludiendo a unas palabras de su entrenador.

Y es que en todo esto proceso, para Marchand contar con Bob Bowman es clave. Ahora es técnico responsable de la Universidad de Arizona State, donde estudia y nada el francés. Bowman quiere convertir a Léon en una nueva versión de Phelps.