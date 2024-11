Fernando Escartín, testigo de las riadas de Biescas y Alfafar: "Como Siria pero sin bombas"

Vivir en carne propia dos de los desastres naturales más devastadores de la historia reciente de España es una experiencia que marca de por vida. Fernando Escartín, exciclista profesional y actual director técnico de La Vuelta a España, ha tenido que afrontar esta dura realidad en dos ocasiones. En 1996, en su localidad natal de Biescas(Huesca), la riada del camping Las Nieves se cobró la vida de 87 personas. Casi tres décadas después, la DANA que ha arrasado Valencia lo sorprendió de nuevo, esta vez en Alfafar, donde reside junto a su familia.

"Lo de allí eran 500 metros, un trocito de barranco pequeñito que no tiene nada que ver con esto. Lo de ahora, si no lo ves no lo crees", explica Escartín a Antena 3 Deportes.

Dos riadas en apenas tres décadas

En 1996, el agua arrasó el camping en una extensión de apenas 500 metros, dejando una escena dantesca de vehículos amontonados y una comunidad destrozada. Esa imagen volvió a su mente cuando, tras la DANA, vio los coches arrastrados por el agua en Alfafar.

La tragedia de Valencia ha sido la más extensa y devastadora de los últimos años. Cuando intentó regresar, los vuelos fueron cancelados y tuvo que hacer un viaje improvisado desde Málaga hasta Valencia, donde finalmente se reunió con sus seres queridos.

"Mi mujer me dijo: 'Ni se te ocurra venir a Alfafar'. La gente ha sacado todos los enseres podridos o mojados de las casas. Esto parecía la guerra de Siria pero sin bombas", asegura el exciclista aragonés.

Aunque su hogar en Alfafarse libró de daños significativos por estar en una zona elevada, Escartín ha visto cómo sus amigos y familiares han perdido casas, vehículos y negocios. Pese a la tristeza, destaca la solidaridad que ha visto en los jóvenes y voluntarios, quienes, a pie de calle, han ayudado en la limpieza y el apoyo logístico.

Falta mucha maquinaria todavía

Escartín también reclama la necesidad de maquinaria pesada para acelerar la recuperación de las áreas afectadas. Los residuos, el barro y los escombros dificultan la normalización en localidades como Alfafar, donde, asegura, ''esto va para largo''. A pesar de la dureza de esta experiencia, Escartín mantiene su espíritu luchador, el mismo que lo llevó al podio del Tour de Francia en 1999.

"Las miradas de la gente que lo ha perdido todo te llega muy adentro", reconoce Fernando Escartín.

