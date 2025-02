Encuentran muerto a Grishall Disner, fisicoculturista de 23 años, en el baño de un bar con dos disparos

Grishall Disner, fisicoculturista de tan solo 23 años, ha sido localizado muerto en el baño de un bar de la Ciudad de México con dos disparos, uno en el estómago y otro en la cabeza, según los primeros informes policiales.

Encontrado en el baño de un bar con dos disparos

Tal y como han detallado medios como 'The Sun', el suceso ocurrió el pasado miércoles 19 de febrero, cuando Disner se encontraba en compañía de otras tres personas en un bar de la Ciudad de México. Al parecer, este, que habría ingerido una importante cantidad de alcohol según varios informes de medios de comunicación, entró en el baño y segundos después se escucharon dos disparos. Al momento, varios de los presentes en el bar entraron en el servicio y encontraron al deportista malherido. Tras llamar a los servicios sanitarios, estos se presentaron en el bar y lo único que pudieron hacer es confirmar el fallecimiento.

El suicidio se baraja como hipótesis

De momento no hay ningún tipo de confirmación oficial, y son los investigadores los que barajan varias hipótesis, entre ellas un posible suicidio , aunque esta en parte, podría no sostenerse al haber encontrado dos disparos, uno en el estómago y otro en la cabeza. Por otra parte, la policía está investigando la posible participación de posibles terceras personas. Para eso la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha pedido al bar las imágenes del local, y también revisarán las de los alrededores.

Hijo del jefe de la Fiscalía de Homicidios de la Ciudad de México

El caso ha llamado la atención en el país y en el culturismo, pero también se ha recalcado que el fallecido era hijo de Jorge Luis Disner Navarro, coordinador de Investigación en la Fiscalía de Homicidios de la Ciudad de México.

La muerte de Grishall, un reconocido culturista que llegó a ser Mr. América y Mr. México 2023, ha sido un mazazo para sus fans y muchas personas relacionadas con el mundo del fitness. Así le ha despedido su amigo Darshan Dar: "Mi hermano, mi todo, te despedí como te gustaba. No hay palabras para explicar lo que siento en este momento, pero siempre te recordaré como lo que fuiste. Una verga, nadie pudo contra ti a tal grado que tú solito fuiste, y qué huevos hasta el final. Sigue el legado Disner, descansa en paz. Pronto te volveré a ver, esto no es un adiós, es un hasta luego. Te amo con todo mi ser, eras todo para mí y todos saben la hermandad que teníamos, pero fue tu decisión dejarme y la respeto; te quedaste en el lugar que te gustaba estar", un mensaje que alimenta el rumor y la hipótesis de que se hubiera quitado la vida. Algo que todavía no está confirmado.

