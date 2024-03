La emoción de Galán en su abrazo con Lebrón tras el último baile de la mejor pareja de pádel

Ale Galán y Juan Lebrón pusieron el punto y final a la pareja que ha dominado el pádel mundial en el último lustro. Los españoles perdieron la final del Premier Padel de Acapulco ante los número 1, Coello y Tapia, por un contundente 6-0 y 6-4.

Ambos se quedaron a una victoria de poner la guinda perfecta a su adiós, que pese a todo fue muy bonito y que incluso hizo llorar a Alejandro Galán.

El jugador madrileño se fundió en un emotivo abrazo con Lebrón nada más perder el último punto de la final. Y es que el gaditano estuvo más sonriente que su compañero, al que se le vio más triste y nostálgico, como si todavía no hubiera asimilado que ese era el último partido junto a su inseparable compañero de los últimos casi cinco años.

La actitud de Lebrón en Qatar, el detonante para Galán

Además, habría sido el propio Galán el que tomó el primer paso para que la pareja se separara tras, en gran parte, lo sucedido en el último torneo en Doha, donde no le gustó nada la actitud de Juan Lebrón hacia sus rivales: Yanguas y Garrido, que consiguieron imponerse a la histórica pareja. El crack gaditano insultó a sus rivales e incluso lanzó una bola que casi impactó en la cabeza de Yanguas. Eso parece que fue lo que colmó el vaso de la paciencia de Galán. La pareja ya estuvo a punto de romper a final de la temporada 2023 pero decidió darse otra oportunidad.

Galán: "Lo de Doha no lo había tenido nunca..."

"Juan es excepcional, pero temperamental. Pero un caso como el de Doha no lo había tenido nunca, me pidió disculpas y sabe las consecuencias que ha podido tener. No quiero que quede como que es así habitualmente", aseguró Galán en 'El Partidazo de Cope' explicando su decisión de 'romper' con Lebrón. Ale jugará a partir de este torneo con el argentino Fede Chingotto y Lebrón volverá a formar pareja con Paquito Navarro.

Una unión de leyenda: todos los títulos de Galán y Lebrón

El del Puerto de Santa María y el madrileño jugaron juntos durante cuatro temporadas completas y estos tres primeros torneos de 2024. Estos son todos los títulos cosechados por la pareja española:

- 2020: 6 títulos del World Padel Tour (Madrid (x3), Valencia, Alicante, Barcelona). Número 1 del mundo.

- 2021: 7 títulos del World Padel Tour (Alicante, Santander, Marbella, Cascais, Lugo, Menorca y Madrid). Número 1 del mundo.

- 2022: 10 títulos del World Padel Tour ( Alicante, Bruselas, Marbella, Valladolid, Cascais, Estocolmo, Menorca, Malmö, Buenos Aires y Barcelona), 4 títulos del Premier Padel (Roma, París Madrid y Milán). Número 1 del mundo.

- 2023: 4 títulos del World Padel Tour (Finlandia, Alemania, Menorca, Malmö) y 1 título del Premier Padel (Milán).

- 2024: 1 título del Premier Padel (Riyadh Season P1).

