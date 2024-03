Ale Galán rompe su silencio tras la ruptura con Juan Lebrón: "No es una decisión deportiva"

Alejandro Galán ha roto su silencio tras la ruptura con Juan Lebrón: "Huyo de la polémica y es muy fácil explicarlo. Es natural, las parejas se rompen. No es una decisión deportiva; hemos marcado una época en al historia del pádel y me voy a quedar con eso. El año pasado no fue como queríamos y este año hemos acusado todo eso", reveló en 'El Partidazo de Cope'.

Fueron la mejor pareja de pádel durante los últimos tres años, pero las malas formas de Juan en el Qatar Major Padel han detonado la relación: "Juan es excepcional, pero temperamental. Pero un caso como el de Doha no lo había tenido nunca, me pidió disculpas y sabe las consecuencias que ha podido tener. No quiero que quede como que es así habitualmente".

"Le pillé por sorpresa, a ninguno de los dos nos gusta pero lo tenía muy claro, lo había valorado todo y lo mejor era no continuar"

¿Cuándo decidió Ale Galán que no quería seguir con Juan Lebrón? "En cuanto salgo de la pista con la tristeza de irme de uno de los mejores torneos, fue desagradable para todos, no fue un día fácil. Me fui triste a casa. Ahí no hablamos nada; se disculpó en el aeropuerto. Lo agradecí pero no tuvimos una conversaciones larga. Tenía un sentimiento que cada vez era más recurrente, que necesitaba nuevos retos. Lo hablo con mi entorno, tenía la decisión tomada un par de días después y él me dijo que quería hablarlo bien. Cuando tuve la decisión clara, quise llamarle y el dije que no quería continuar y que él tuviese tiempo para buscar pareja".

A Juan Lebrón le sorprendió la decisión de Ale: "Le pillé por sorpresa, a ninguno de los dos nos gusta pero lo tenía muy claro, lo había valorado todo y lo mejor era no continuar y buscar nuevos proyectos. Hablamos el jueves y entrenamos el viernes. Luego tuvimos la conversación, nos dijimos qué pensábamos y al final nos quedamos con que queríamos terminar muy bien, que éramos muy jóvenes, hemos ido mejorando ambos pero sentía que el proyecto tenía que acabar y quedarnos con todo lo bueno y lo que hemos hecho porque han sido tres años como números 1, algo que no lo ha conseguido mucha gente".

Tras el anuncio de su ruptura con Juan Lebrón, Ale Galán competirá a partir de ahora junto a Fede Chingotto: "Son unas sensaciones muy buenas. Yo estaba hasta nervioso. Fue el primero al que llamé. Vamos a encajar muy bien. Cuando los proyectos duran es cuando se trabaja de verdad. Cuando hay más cambios es de la mitad de la tabla hacia abajo, no me gustan los cambios. Ojalá que ganemos todos los torneos. Los acuerdos son de palabra porque tienes que encajar en lo personal, lo deportivo, los resultados... y cada punto es un examen".

Juan Lebrón, arrepentido

Juan Lebrón ya mostró en 'Marca' su arrepentimiento tras lo ocurrido en los octavos de final contra Mike Yanguas y Javi Garrido. Pidió disculpas a compañeros, familia y aficionados del mundo del pádel: "Estoy muy triste conmigo mismo, con las personas tengo a mi alrededor, a las que aprovecho para pedir perdón. A Ale, a Jorge Martínez, a la Academia M3, a mi equipo, a mis padres, a mis rivales también, por supuesto, y a mis compañeros también por haber dado una imagen que no es la adecuada, ni mucho menos. También quiero aprovechar para disculparme con los aficionados al pádel, esto no puedo ocurrir y ahora solo me queda intentar mejorar".

El del Puerto de Santamaría sabe que no estuvo a la altura: "Ahora ya en frío, pues se piensa todo mejor y creo que todo lo que ha pasado no refleja lo que soy como persona. Como profesional creo que tampoco he estado a la altura ni mucho menos".

