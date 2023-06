Elena Domínguez, camarera y ultrafondista: "Trabajar es mucho más duro que correr"

Si vemos a Elena Domínguez González a primera hora del día seguro que la veremos detrás de la barra y si nos la encontramos ya entrada la tarde lo más probable es que la pillemos corriendo. La historia de esta camarera y ultrafondista gallega es de película y es que lleva 25 años al frente del bar de su familia por una fatalidad.

Elena estudió para ser administrativa, pero la repentina muerte de su hermano hizo que sus padres le dejaran a ella al cargo del negocio familiar: el bar Jardín de Viloira, en O Barco de Valdeorras. De ese momento han pasado ya 25 años y Elena sigue detrás de la barra. Pero el estrés y el día a día llevó a Elena a comenzar a correr hace siete años, cuando tenía 39.

"Mis clientes no me creen, piensan que les estoy tomando el pelo. Fue un poco para desconectar del trabajo. Empece con el senderismo y cuantos más kilométros hacía más fuerte me sentía. Fue como una droga", explica Elena Domínguez González a Antena 3.

"Es un cansancio distinto, es placentero"

Fue una amiga suya la que le invitó a probar un día en un trail y desde ese día ya no ha parado. Elena reconoce que corriendo también se cansa, pero de forma distinta.

"Es un cansancio distinto, es placentero", explica esta ultrafondista gallega.

Su próximo objetivo está en Grecia, donde tratará de correr 250 kilómetros en 36 horas. Será su segunda vez en la conocida como Spartathlon, una carrera entre Atenas y Esparta. Y es que a Elena le gustan las carreras largas, las de 50, 90 y 100 kilómetros. Elena ha corrido carreras míticas como el trail de Mont Blanc, la Transgrancanaria o la ultra palentina. También la TransEspaña, una carrera de 18 etapas y más de 1.000 kilómetros entre Urdes y Málaga.