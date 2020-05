El terrible atropello a Paco Domingo cuando entrenaba con su handbike: "Pensé que me quedaba allí"

Paco Domingo Guillén, un auténtico todoterreno con su handbike, es muy consciente de que ha vuelto a nacer. Y es que estuvo a punto de perder la vida tras sufrir un atropello cuando estaba entrenando muy cerca de su casa, en Sagunto.

El susto fue enorme y terminó con Paco en el hospital. Por suerte, ya se recupera y sueña con volver a subirse a una bici porque Paco es un deportista de récord.

Batió un Récord Guinnes. Cruzó 10 países con su bici. Más de 6.000 kilómetros sin percances... pero al lado de su casa, en Sagunto, en una calle en obras, el paraciclista vivió algo que nunca olvidará.

Costó mucho sacarle de la handbike

"No respetó la distancia de seguridad y escuché un estruendo muy fuerte, lo tengo dentro de mi cabeza. Empezaron a partirse las ruedas y el coche me estaba empujando hacia adelante. Yo creía que me quedaba allí", ha dicho a Antena 3 Deportes.

"Varios vecinos lo vieron y dijeron al conductor que parara porque me iba a matar. Entre seis personas ayudaron para sacarme de la handbike", explica.