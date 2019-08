A pesar de ser un gran navegante, Álvaro no pudo hacerle frente al peor temporal de su vida: "Se cayó de la bici y empezó a dolerle la espalda... el dolor no se iba y al final le vieron leucemia", cuenta su padre. Pero eso no consiguió borrarle la sonrisa.

Su padre, Fernando, recuerda la lección de vida que le dejó: "Hay que ser feliz y ayudar". De ahí surgió la idea 'navega con Álvaro', un proyecto para hacer realidad el sueño de Álvaro: convertir el mar en la ilusión de niños enfermos.

"Para ellos un día de fiesta", relatan los padres de los niños. Un barco con el que navegan hacia la vida.