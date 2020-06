El sobrecogedor relato de un ciclista tras ser atropellado por un coche que se dio a la fuga: "No hay derecho"

David fue atropellado por un coche cuando regresaba de celebrar el Día Mundial de la Bicicleta, el pasado 3 de junio. El ciclista cuenta entre lágrimas cómo el vehículo le embistió por detrás.

"Me ha atropellado y se ha dado a la fuga", dice David, que sigue recuperándose en el hospital del que ha sido el mayor susto de su vida.

El conductor del vehículo fue detenido a unos 20 kilómetros del lugar del atropello con síntomas de embriaguez. El estado de David evoluciona favorablemente después de someterse a un TAC cuyo resultado ha sido positivo.

"Me emociono porque podría haberme ido la vida" reconoce David, que no entiende cómo el día para reivindicar el uso de la bicicleta pudo haber terminado en una auténtica tragedia: "No hay derecho", dice.

No es la primer vez que suceden estos accidentes entre coches y ciclistas. En muchas ocasiones los conductores de vehículos no respetan las distancias de seguridad a la hora de adelantar a los deportistas. Esto se ve agravado en algunos casos cuando los ciclistas tampoco cumplen las medidas de seguridad.