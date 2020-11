El luchador Carlos Ruiz, apodado como A-Kid, ha logrado lo que ningún español había logrado hasta el momento, ganar un torneo de la WWE, la mayor liga de lucha profesional del mundo

"Pudo sentir lo especial que fue. No solamente lo sentí cuando lo hice sino cuando lo vi", reconoce A-Kid a Antena 3 Deportes.

La WWE combina espectáculo con exigencia física. En cada combate, el cuerpo se somete a una prueba extenuante.

"No sólo pensé que no iba a poder terminar ese combate, es que no podía ni andar", admite Ruiz.

Su nombre de guerra, A-Kid. en español, niño anónimo. Lo tiene desde que se subió a un ring con 15 años.

"El público empezó a gritar niño anónimo porque no sabía mi nombre y era un niño", asegura Ruiz sobre el origen de su apodo sobre el cuadrilátero.

Puede que a partir de ahora tenga que cambiar de mote. porque pierde el anonimato al igual que la carrera académica que ha apartado de momento.

"Estudié el grado de matemáticas, me quedé en tercero", explica Ruiz.

En la lucha libre ahora mismo, donde está instalado en lo más alto, los números le cuadran.