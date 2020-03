El 'Idiota profesional' se juega la vida esta vez en la Catedral de Barcelona

El autodenominado 'idiota profesional' ha vuelto a nuestro país, pero esta vez ha viajado hasta Barcelona. Tras pasar por Benidorm y coronar varios edificios emblemáticos de la ciudad, ha optado por probar suerte con la Catedral de Barcelona.

El joven británico ha dejado una vez más impronta de sus aventuras en redes sociales. A través de sus 'stories' de Instagram ha mostrado cómo ha pasado la noche en el interior de la Catedral y la forma en la que ha coronado dicha edificación, de 722 años de antigüedad.

El propio 'The Little Nuisance' ya valoró para Antena 3 su parecer acerca de tan arriesgada afición: "Puede parecer peligroso, pero si sabes lo que haces no pasa nada", aseguró.

En España le conocemos por su intervenciones en varios edificios en Benidorm y la Torre Lúgano. Sin embargo, la mayoría de su extrema actividad se ha concentrado en Reino Unido y Francia.