El 'idiota profesional' habla con Antena 3 Deportes: "Te levantas con buenas vistas"

"Puede parecer peligroso, pero si sabes lo que haces no pasa nada", nos dice 'The Little Nuisance', el autodenominado 'idiota profesional' que escala edificios en Benidorm sin arnés ni ningún tipo de sujeción.

Lo cierto es que no queda rascacielos en Benidorm que no haya escalado, el último el hotel Bali (el más alto de España), jugándose la vida. A veces incluso sin ningún tipo de ropa y durmiendo en azoteas: "Dormir en tejados es seguro, para empezar. Pero además, te levantas con buenas vistas por la mañana".

Es consciente de que lo que hace es ilegal en España; de hecho, ya ha sido detenido por la Policía. "La multa fue de 600 euros. Al menos, la primera. De las demás, no sé nada. En España es una multa, pero en cada país es diferente. En Inglaterra te dejan ir", reflexiona para Antena 3 Deportes.