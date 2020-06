El equilibrista suizo, Freddy Nock, anda sobre el cable de un teleférico sin línea de vida y a ciegas

No ve. Va a ciegas. Pero no solo eso. No lleva línea de vida. Lo está haciendo sin ninguna protección. Nadie antes se había atrevido. Llámenle loco o valiente pero está completando uno de los tres récords que dedicó a los sanitarios de la pandemia.

El equilibrista suizo, Freddy Nock, ha batido tres récord Guiness sobre un cable de un teleférico en Los Alpes.

A 3.000 metros de altura y sobre un glacial alpino, Nock ha caminado sobre el cable del teleférico Glacider 3000 en los Alpes suizos, una proeza que cobra más fuerza teniendo en cuenta que lo realizó sin cable de seguridad ni nada que le salvara la vida en caso de un error.

No contento con eso, Nock se subió en una bicicleta y recorrió 367 metros sobre el mismo cable. Para completar su proeza, caminó sobre el cable a ciegas.

El acróbata suizo ha dedicados u proeza a todos los profesionales que luchan contra la epidemia de coronavirus. Varios artistas más se sumaron a este desafío, una llamada de esperanza y ánimo para todos sus compañeros de profesión.