El arriesgado rescate al montañero vasco en las cumbres del Parmir: "A los helicópteros a veces les faltan piezas"

Un helicóptero transportaba a Roberto y a otros 17 pasajeros cuando se estrelló. Los alpinistas se dirigían al campamento base tras escalar el pico Ismail Samani, el más alto de Tayikistán, en la segunda cordillera más grande del mundo.

El de Barakaldo fue rescatado con vida y se encuentra hospitalizado en Dusambé, la capital del país, estable con pronóstico reservado. Suerte que no corrieron los otros cinco fallecidos.

Sus graves secuelas en 2011

Para alguien como Eneko Pou, que conoce la zona y el funcionamiento de estos helicópteros, no le sorprende la noticia. Roberto no pudo evitar montarse en uno de ellos y no es el único percance que ha sufrido este experimentado montañero.

En 2011, volvía con graves secuelas tras coronar el cuarto pico más alto del mundo. Le tuvieron que amputar 18 falanges por congelación. A pesar de todo, nunca perdió su pasión por la montaña.