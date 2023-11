Detenido por el homicidio involuntario de Adam Johnson, el jugador de hockey hielo que murió de un corte en el cuello

El mundo del deporte se quedó en shock tras la dramática muerte de Adam Johnson durante un partido de la liga inglesa de hockey hielo. El jugador del Nottingham Panthers sufrió un corte en el cuello con la cuchilla de otro jugador en un encuentro ante el Sheffield Steelers el pasado 28 de octubre. Johnson fue trasladado al hospital, donde confirmaron su muerte por una "lesión fatal en el cuello", tal y como explicaba el examen post mortem.

El autor del golpe mortal en la garganta fue Matt Petgrave, jugador de 31 años del Sheffield Steelers con cuenta con diversos antecedentes por juego sucio. De hecho, la pasada temporada se convirtió en el jugador más penalizado de la liga inglesa debido a su violencia.

Ahora, dos semanas después y tras investigar las causas de lo sucedido, la policía de South Yorkshire ha anunciado este martes que han detenido a un sospechoso por la muerte de Johnson y que se mantendrá al sujeto bajo custodia policial.

Duras críticas a Petgrave

En la jugada que acabó con la vida de Johnson, Petgrave cargó contra un contrincante, que salió desequilibrado del choque e impactó con la cuchilla de su patín izquierdo en el cuello del jugador que acabó falleciendo. El suceso provocó un acalorado debate, no solo en Inglaterra, sino también en EEUU, país en el que este deporte cuenta con una gran tradición.

Matt Petgrave se vio envuelto en numerosas -y duras- críticas. Y es que no fueron pocos los exjugadores de la NHL que señalaron la posición de su pierna en esta acción que acabó en el fatal desenlace.

El exjugador de la NHL Sean Avery, por ejemplo, en declaraciones a la cadena FOX, criticó la dureza de la acción -que el propio presentador de la FOX Jesse Waters calificó de "homicidio"-, aunque no cree que tuviera intención de matarlo. "Asesino es una palabra muy peligrosa para poder usarla. Vi lo que pasó, es terrible y muy duro de ver. ¿Estaba haciendo un movimiento muy ortodoxo? ¿Que si creo intentó chocar con él? Absolutamente. ¿Que si se despertó y dijo que iba a matar a alguien hoy? No. He visto el golpe, cómo mueve la pierna. No debería estar ahí, es terrible. Soy incapaz de volver a ver el vídeo" fueron las palabras de Avery.

Chris Therien, también exjugador de la NHL, se mostró incluso más crítico con la jugada, calificando de "intencional" la patada de Petgrave: "Después de ver el incidente de Adam Johnson, la liga Bush debe cerrarse de inmediato para investigar. Estoy profundamente devastado y asqueado por lo que vi. Parece intencional, es una patada de kung fu. Mis ojos no mienten, decidme que estoy equivocado".

"La muerte de Adam ha conmocionado a los fanáticos del hockey"

El detective Becs Horsfall, de la Policía de South Yorkshire, ha señalado que "hemos estado llevando a cabo investigaciones exhaustivas para reconstruir los acontecimientos que llevaron a la pérdida de Adam en estas circunstancias sin precedentes".

Una investigación en la que "hemos estado hablando con expertos altamente especializados en su campo para ayudar en nuestras investigaciones y continuar trabajando en estrecha colaboración con el departamento de salud y seguridad del Ayuntamiento de Sheffield, que apoya nuestra investigación en curso", ha añadido el detective.

Por último, Horsfall ha lamentado el trágico suceso: "La muerte de Adam ha conmocionado a muchas comunidades, desde nuestros residentes locales aquí en Sheffield hasta los fanáticos del hockey sobre hielo en todo el mundo".