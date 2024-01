Desgarrador adiós del novio de la atleta fallecida Alba Cebrián: "He pensado en cambiarme por ti"

El atletismo español sigue de luto por la muerte de Alba Cebrián. La deportista castellonense de 23 años no pudo sobrevivir a un desvanecimiento que sufrió el pasado viernes mientras entrenaba en Castellón. La atleta española estuvo ingresada en estado grave todo el fin de semana y terminó falleciendo este lunes.

El Club Atletismo Celtíberas de Soria comunicó la triste noticia en sus redes sociales: "Todas las personas que formamos este club estamos desoladas por tener que comunicar el fallecimiento de nuestra compañera Alba Cebrián Chiva. Nos unimos a toda su familia en estos dolorosos momentos. Te recordaremos siempre Alba", escribió en la red social 'X'.

También se pronunció la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana: "El atletismo valenciano está roto por la pérdida de Alba Cebrián, una atleta de Alqueries (Castellón) de solo 23 años. Nosotros la recordaremos así, haciendo lo que adoraba: correr y superar obstáculos. Y siempre con esa sonrisa tan suya. Un abrazo a la familia y allegados. DEP".

Y es que las muestras de cariño y condolencia hacia la familia se han sucedido en todos los ámbitos. La muerte de Alba Cebrián ha sido un duro golpe para sus seres queridos y el atleta Eloy Hornero, pareja de la deportista, ha querido publicar en sus redes sociales una conmovedora carta de despedida para Alba.

"Solo se que no me voy a despedir nunca de ti , no quiero que te separes de mí nunca , por qué has sido lo más importante de los casi 10 años que llevamos juntos, que aún quiero seguir teniéndote cerca y que no logro entender aún cómo ha podido pasarte tan pronto, de verdad que te quiero, que te necesito, que por favor no te vayas y no me dejes solo", empezaba diciendo la misiva en Instagram.

"Te necesito aquí, me has regalado los 10 mejores años de mi vida, has sacado lo mejor de mí"

"Desde el momento en que nos conocimos, sobre los 14 años, nuestra relación fue tomando forma, pasando por cada una de las etapas de la vida. Solo sé que me he ido dando cuenta cada día que iba pasando que te iba queriendo más, no sabía si lo que hacía para que fueras feliz era suficiente, y por eso, cada día intentaba mejorarme para que estuvieras más feliz y contenta. Espero poder haber estado a tu altura, una chica capaz de sacar matricula de honor en la universidad, una chica capaz de compaginar el deporte de alto nivel con unos estudios impresionantes y admirables, que compaginaba el trabajo con el deporte y los estudios, eres y serás para mí la mejor", declaraba.

Asegura que incluso se habría cambiado por Alba Cebrián: "Si tú supieras la de veces que he pensado en estos días de cambiarme yo por ti, de darte todo lo que pudiera para que pudieras volver a ser feliz y poder volver a verte, pero que no podía hacer nada, me ha dolido mucho, me ha destrozado. Aún sigo pensando en que es imposible que no pueda hacer nada más junto a ti y que cada sueño y cada plan que teníamos pensado cumplir juntos, quizás yo no pueda volver a hacer nunca".

"Te necesito aquí, me has regalado los 10 mejores años de mi vida, has sacado lo mejor de mí (...) Nada solo quería decirte algo, aunque ya sabes que es poco respecto a lo que sentía por ti, es duro que no estés, te quiero y ya te echo de menos guapa. Te quiero de verdad, gracias por estar a mi lado. Te amo"', terminaba Eloy.

Pasó tres días ingresada

Tal y como informó su club, la joven atleta se desvaneció el pasado viernes mientras entrenaba en las pistas de La Vall d'Uixó (Castellón) y fue ingresada de inmediato en estado muy grave: "La atleta de nuestro club Alba Cebrián Chiva ha sufrido un desvanecimiento mientras entrenaba y se encuentra ingresada en estado muy grave. Todo el club Las Celtíberas de Soria estamos en shock. Desde aquí mandamos toda nuestra fuerza a ella y su familia", comunicaba entonces su club (Celtíberas de Soria).

Pasó todo el fin de semana en el hospital intentando recuperarse pero desgraciadamente terminó falleciendo este lunes 22 de enero.

Durante su carrera, Alba Cebrián se había especializado en pruebas de 3.000 obstáculos, 1.500 metros y en carreras de montaña.