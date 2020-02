Derrick Nnadi celebra haber ganado la Super Bowl pagando la adopción de más de 100 perros

Derrick Nnadi, tackle defensivo de los Kansas City Chiefs, se alzó con uno de los títulos más prestigiosos del mundo del deporte, la Super Bowl.

Nnadi lo ha festejado mostrando su vertiente más solidaria: ha asumido íntegramente los gastos de adopción de 109 perros del refugio de animales KC Pet Project. Así, quienes estén interesados en adoptar un perro en la ciudad de Kansas podrán hacerlo de forma gratuita; únicamente tendrán la responsabilidad de darle el mejor hogar posible.

"Toda mi vida siempre quise un perro. Al crecer no tuve una mascota, mis padres realmente no me permitían tener una", confesó Nnadi, que solo pudo tener su primer perro en su último año de Universidad.

"Cuando conseguí uno por primera vez, fue muy tímido. Me hizo pensar en cómo otros animales, ya sean de tu propiedad o de un refugio, se sienten asustados y solos", añadió el jugador de los Chiefs y dueño de 'Rocky', su principal inspiración para tener este detalle.

El defensor lo definió como "la manera perfecta de culminar una gran temporada". La protectora ha informado recientemente que el altruista gesto de Derrick ha supuesto un verdadero punto de inflexión para el centro de acogida.

El donativo ha cubierto los gasto de todo tipo de mascotas. Ya se han adoptado 38 perros y 6 gatos desde su aportación y ya están en trámite otras 30 adopciones de animales para los próximos días.

En Estados Unidos el precio medio es de unos 135 euros, puesto que los canes son entregados con cartilla de vacunas al día, esterilizados si son adultos, desparasitados interna y externamente y con el microchip.