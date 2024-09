David Meca repite el reto de Alcatraz 25 años después: "Ha sido terrible"

David Meca, excampeón del mundo de 10 y 25 kilómetros en aguas abiertas, ha vuelto a demostrar a sus 50 años que no hay reto que se resista. Este lunes ha nadado 7,9 kilómetros entra la Bahía de San Francisco y la prisión de Alcatraz, repitiendo el reto que llevó a cabo hace 25 años.

"¡25 años más tarde me he vuelto a escapar de la Cárcel de Alcatraz! Las condiciones han sido quizás más difíciles de lo que pensaba, pero reto superado", indicaba David Meca en su cuenta de Instagram.

El nadador español se ha enfrentado a unas aguas muy frías (a 14º C) y las fuertes corrientes. Por suerte, los tiburones que suelen aparecen por estas aguas no han hecho acto de presencia.

"Con este desafío deportivo he querido celebrar el 25 aniversario del que fuera mi primer reto realizado como nadador, 21 septiembre de 1999. Ahora con 50 años de edad, me he vuelto a lanzar a las frías aguas de San Francisco por una apuesta que tenía con mis amigos, que creían que con mi edad no estaba en forma y 'no había huevos' a conseguirlo. Incluso, para demostrar mi buen estado de forma física actual, he querido alargar un poco más el recorrido llegando hasta la zona del Golden Gate y posteriormente haciendo pie en San Francisco", explicaba David Meca en sus redes sociales.

Un agua a 14ºC, fuertes corrientes, la amenaza de los tiburones...

25 años después de su primera 'fuga' de Alcatraz, el nadador español David Meca completó este lunes la reedición de aquel famoso reto recorriendo una vez más las aguas que separan esa legendaria prisión y la Bahía de San Francisco.

David Meca ha confesado que las condiciones han sido muy duras por la temperatura del agua, las corrientes y una inesperada niebla que le obligó a retrasar la salida hasta el mediodía.

"Ha sido terrible, las aguas estaban muy frías y las corrientes muy fuertes. Y tiburones, menos mal que no hemos encontrado. Me siento orgulloso porque 25 años más tarde hemos vuelto a fugarnos de la cárcel de Alcatraz. Y para los que decían que ya estábamos mayores, aquí estamos", ha explicado David Meca.

"Menos mal que me lo han contado luego, pero con el tema de los tiburones parece ser que se han avistado bastantes casos de tiburones blancos en la zona relativamente hace poco. Pero bueno, me lo han dicho después y yo no he visto ninguno...", bromeó David Meca.

La de Alcatraz en 1999, entonces con grilletes en las piernas, fue la primera de las múltiples gestas que le convirtieron en el deportista de los retos imposibles como el triple cruce del Estrecho de Gibraltar o el del Canal de la Mancha.

Meca fue campeón del mundo de natación de larga distancia en 1998, 2000, 2005 y número 1 del ránking mundial de larga distancia hasta en cuatro ocasiones.

