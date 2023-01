Un cuerpo tonificado de silicona, el producto estrella de China que ya está llegando a muchos países

Un nuevo aparato ha llegado a la vida para aquellos que en cada propósito de año escriben en su lista 'apuntarme al gimnasio'. Ahora, con este nuevo producto que ha salido al mercado y que es el producto estrella en China, no hará falta mover ni un solo músculo para conseguir los abdominales soñados. En tan solo un minuto se podrá pasar de nada, a un cuerpo totalmente tonificado.

Se trata de un traje de silicona que se pega al cuerpo al instante. Este modelo de cuerpo de gimnasio, trae incorporado todos los músculos marcados. Ya está llegando a muchos otros países, como Reino Unido. "Siempre me he visto muy flacucho", explica Joe Fazer, un 'youtuber' inglés. Al no conseguir el cuerpo que siempre quiso tener, optó por comprar este producto: "Imagina ganar muchos músculos tan rápido como puedo chasquear los dedos".

Aunque no todo el mundo lo consigue igual de rápido. Al tratarse de un producto hecho con silicona, dependiendo de la estación en la que nos podamos encontrar será más fácil o más difícil de poner, aunque también la fricción de este material con la piel también es una de las dificultades. Por ello, hay quienes acuden al agua o al aceite para poder ajustarlo mejor a su cuerpo.

Con este falso cuerpo, ahorraremos en la cuota del gimnasio. Aunque la diferencia puede que no sea tan beneficiosa, pues el precio de este producto es de unos 210 euros, pero hay quienes han pagado más de quinientos. "No hace falta hacer dieta y no es necesario levantar pesas", dice Fazer.

Una apariencia real

Lo que sí hay que remarcar es que la apariencia de un cuerpo fornido es cien por cien real, pero que si nos vamos acercando y lo tocamos, la sensación cambia bastante.

Un traje resistente al agua que para que no se note demasiado, está bien tapar el cuello. Con él podrás aparentar en cualquier lugar, aunque, eso sí, la fuerza es conveniente entrenarla, porque no está incluida en el traje.