Courtois, pillado ligando en directo con la gamer Cristinini: "¡Le ha pedido el Instagram!"

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha protagonizado una pillada 'gamer' con la 'youtuber' Cristinini en el videochat del 'Among Us'. "¿Pero qué hace Courtois por el chat de los muertos? que le ha pedido el Instagram a Cristinini. Pero Thibaut, por favor... está aprovechando", gritó Ibai Llanos durante una partida de 'Among Us' con varios youtubers.

El guardameta belga aprovechó que ya había 'muerto' durante la partida del célebre 'Among Us' para pedir el Instagram de la youtuber Cristinini en el chat del juego pero fue cazado por el Ibai Llanos, quien no dudó en ventilar a los cuatro vientos la mejor 'jugada' de Courtois para ligar con Cristinini.

Arranca en Neox 'Top Gamers Academy', el primer talent show de gamers con la presencia de ElRubius, Willyrex y TheGrefg.