Concha Velázquez, la copiloto de 62 años subcampeona de España y amante de la cocina: "Muchas veces me piden croquetas"

Nada más abrirnos su casa, vemos que Concha Velázquez tiene una relación especial con el motor. Hitos de los puntos kilométricos por los que ha pasado haciendo de copiloto decoran el jardín de esta mujer de 62 años.

"Yo quiero ser uno más, no por ser mujer", defiende. Lleva 12 años siendo copiloto, con grandes triunfos, pero el más simportante fue superar antes de dedicarse a esto un accidente que le mantuvo 21 días en coma.

No duda en animar los rallis con su otra pasión, la cocina. "Muchas veces ya me piden, me dicen '¿vas a traer croquetas?'". Canela es el apodo de una Concha a la que se le nota que disfruta con los rallis.