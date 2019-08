Eran las siete de la mañana en el parque fluvial de Gijón. La oscuridad predominaba y apenas había visibilidad. Una 'runner' de 40 años entrenaba con el frescor de las primeras horas del día cuando se vio sorprendida por un individuo armado con un cuchillo.

El agresor la aleja del camino y, junto al río, le agrede sexualmente. La deportista fue violada y sufrió heridas tras intentar zafarse de la agresión.En este caso, la víctima sí denunció y aseguró a la Policía que el atacante llevaba guantes y un pasamontañas. Las autoridades investigan si se trata de un delito premeditado.

Miedo a salir solas

"Ya no salgo sola", reconoce una corredora. "Se denuncian muy pocos casos", reconoce otra. "He ido al parque fluvial y en algunas ocasiones me he dicho 'jolín, ahí puede pasar algo'", reconoce una activista.

La Policía Nacional investiga si el violador eligió a la víctima al azar o si bien la tenía vigilada y conocía sus rutinas de deporte por la mañana, siendo así una agresión premeditada.