Alejandro Valverde, campeón del Mundo y segundo en la reciente Vuelta, reconoció haber sufrido una depresión en 2012 tras cumplir la sanción en la presentación del documental 'Un año de arcoíris'. Por ello, mandó un mensaje a los deportistas para que acudan a un especialista en casos similares.

"Nos ven como estrellas pero al final somos humanos, los bajones están ahí, están en cualquier ámbito de la vida y a mi me pasó. Lo había conseguido todo, pero a veces falla el cuerpo y falla la mente, son momentos duros y tienes que ir a un especialista", indicó el murciano.

Eso fue lo que tuvo que hacer Valverde cuando en 2012, y tras finalizar la sanción de dos años por dopaje, el mundo se le vino encima, se bloqueó mentalmente hasta el punto de visitar la consulta de un psicólogo. "Iba una hora al psicólogo y parecía que había estado 10. Salía peor, aquello no me convenció, era una cuestión de psiquiatra". Y cuando fue al psiquiatra el recibimiento del especialista fue un buen síntoma para el ciclista: "Ya sé lo que te pasa, no me digas nada".

El campeón del Mundo también comentó que pasó dificultades para conducir, la inseguridad era patente al ponerse frente al volante del coche. "En carreteras con curvas más o menos me defendía, pero en autovías, a velocidad alta y en largas rectas sentía mucho miedo, auténtica fobia".

Alejandro Valverde se siente "aliviado y liberado" tras haber contado un momento delicado de su carrera, que pudo superar, tal y como demuestra su palmarés. "Esto puede servir para que otros deportistas tomen nota y les pueda ayudar. Hay que pedir ayuda cuando la necesitas, acudir a especialistas", cuenta el actual campeón del mundo.

Valverde afrontará el Mundial de Yorkshire el día 29 con la ilusión de conquistar su segundo en ruta. Aunque pensó que con la caída en el Tour 2017, cuando se destrozó la rodilla, llegó a perder la ambición ganadora, la que siempre le acompaña desde los 9 años.

Además, el reto del Mundial ya lo tiene ampliado a un objetivo: la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. "Puede ser un colofón muy bueno para mí y mi carrera deportiva".