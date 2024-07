Tour de Francia 2024: Perfil y recorrido de la etapa 12 entre Aurillac y Villeneuve-sur-lot (203,6 km)

Tras el etapón del Macizo Central en el que Jonas Vingegaard se reivindicó ante Tadej Pogacar aguantándole las embestidas e imponiéndose en un increíble sprint, llega otra etapa larga de más de 200km (203,6).

El esloveno, líder de la carrera, quiso dar uno de los golpes definitivos a la carrera pero esta vez se encontró con un Vingegaard, campeón del Tour en 2022 y 2023, que sí que le respondió al pulso hasta tal punto que le alcanzó a falta de varios kilómetros e incluso le ganó por velocidad en los minutos finales para llevarse una prestigiosa victoria de etapa. "Es muy emotiva... después de todo lo que he pasado... significa mucho... no lo habría conseguido sin mi familia. Estoy muy feliz solamente de estar aquí", admitía un Vingegaard que no pudo contener las lágrimas en la breve entrevista del Tour mientras este soltaba piernas en el rodillo.

No hubo diferencias sustanciales en la clasificación general, aunque el danés sí que se acercó y mucho al segundo puesto que ostenta Evenepoel, Roglic cedió casi un minuto con los dos favoritos y Juan Ayuso se dejó otros 4 minutos en meta y abandonó el top 5 de la general. Por otra parte, Landa y Carlos Rodríguez soportaron, a su manera, el ritmo infernal de los de arriba y entraron a meta cediendo 1:49 y 1:55 respectivamente. Ambos se mantienen en el sexto y el séptimo puesto de la clasificación general.

Otra etapa larga... pero sin grandes puertos

No obstante, en la etapa de este jueves, a pesar de que los ciclistas tendrán que volver a recorrer una distancia demasiado larga (203 kilómetros) el ritmo y la dificultad del recorrido no tendrá nada que ver con lo visto en la jornada de este martes. Apenas subirán tres puertos de cuarta categoría y tendrán un sprint intermedio para el más rápido.

Los puertos de hoy

El primero que tendrá que ascender el pelotón es el Cote de Autoire, llegará en el kilómetro 62,8 y constará de una subida de 5,9% durante 2,7 kilómetros. Después será el turno del Cote de Rocamadour, cuya pendiente es de 5,8% y con una extensión de 2 kilómetros. En último lugar está el Cote de Montcléra, otros dos kilómetros con una subida de 4,6%. Día para la fuga.

Así va la clasificación general

El esloveno Tadej Pogacar sigue liderando la clasificación general tras las once primeras etapas. Así está formado el top antes de la etapa 12, con hasta tres ciclistas españoles...:

1. Tadej Pogacar: 35:42:42

2. Remco Evenepoel: a 1:06''

3. Jonas Vingegaard: a 1:14''

4. Primoz Roglic: a 2:45''

5. Joao Almeida: 4:20''

6. Carlos Rodríguez: a 4:40''

7. Mikel Landa: a 5:38''

8. Adam Yates: a 6:59''

9. Juan Ayuso: 7:09''

10. Giulio Ciccone: a 7:36''

