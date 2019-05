Roglic manda en la crono que abre el Giro y se enfunda la primera 'maglia rosa'

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) voló en la contrarreloj inicial del 102 Giro de Italia, con un recorrido de 8 kilómetros en Bolonia, y selló el mejor tiempo, para enfundarse la "maglia" rosa por delante del británico Simon Yates (Mitchelton-Scott) y de Vincenzo Nibali (Bahrein).

El Giro comenzó este año de manera anómala, pues debido a las malas previsiones climatológicas, los equipos decidieron que fueran sus "jefes de fila" quienes saliesen en primer turno y Roglic impuso su clara superioridad, al invertir un tiempo de 12 minutos y 54 segundos. El único que apostó por una estrategia distinta fue Yates.

El vigente campeón de la Vuelta a España salió antepenúltimo y terminó segundo a 19 segundos de distancia de Roglic, arrebatándole además el podio al colombiano Miguel Ángel López (Astana), que llevaba más de dos horas en la tercera posición. El corredor británico arriesgó, pues la lluvia iba acercándose cada vez más a la zona de la carrera, pero su apuesta terminó siendo premiada, ya que pese a haber viento contrario, la carretera se quedó perfectamente seca durante toda su actuación.

El podio fue completado por Nibali, que terminó a 23 segundos de distancia de Roglic y a seis de Yates. López acabó cuarto, con el mismo tiempo que el holandés Tom Dumoulin (Susweb), mientras que el español Mikel Landa perdió 1 minuto y siete segundos con respecto a la "maglia" rosa. "Día complicado. No he empezado como quería. No me he encontrado bien en la parte final; se me ha hecho muy larga. Debería haberlo hecho mejor", admitió Landa al acabar su prueba.

La tarjeta de presentación del Giro de Italia 2019 fue una contrarreloj de alta exigencia, con los primeros seis kilómetros en carreteras planas y los últimos dos en una subida al cerro de San Luca, con un promedio de pendientes del 9.7 % y cumbres del 16 %.

El primero en salir fue el holandés Tom Dumoulin (Sunweb), campeón del Giro en 2017, seguido en los minutos siguientes por los demás grandes favoritos de la víspera, como "Supermán" López, Nibali, Roglic y Mikel Landa, con el dorsal número 1 heredado tras la baja de Alejandro Valverde.

Roglic confirmó el papel de favorito número 1 entre los 'grandes'. Voló con cumbres de velocidad superiores a los 70 kilómetros por hora en el tramo plano y cruzó la línea de meta con un tiempo de 12 minutos y 54 segundos, el único capaz de romper la barrera de los 13 minutos en la tarde boloñesa.

El vigente campeón del Tour de Romandía se colocó por delante de Yates (13:13) y de Nibali (13:17), ídolo de la afición local, que se reunió en la subida a San Luca y que homenajeó a Marco Pantani. Dumoulin salió agresivo, pero perdió potencia en la subida final y acabó con el mismo tiempo del colombiano del equipo Astana, por delante del polaco Rafal Majka, del equipo Bora (13:27).

La prestación final de Yates le negó además la décima posición al español Pello Bilbao (Astana), que terminó undécimo con un tiempo de 13:36, a 42 segundos de Roglic. La segunda etapa se disputará este domingo, de Bolonia a Fucecchio con un recorrido ondulado de 205 kilómetros y con la escalada a Montalbano como subida más destacada.